Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Оман 28 ноября

Перспективные направления сотрудничества, которые были определены в момент визита главы государства в Маскат в 2024 года, смогли получить развитие, а также они легли в основу полноценной Дорожной карты. Данный документ был подписан в Минске в момент визита Султана Омана, который состоялся в октябре 2025 года.