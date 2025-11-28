Ричмонд
Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Оман 28 ноября

Лукашенко продолжает большую командировку рабочим визитом в Оман.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 28 ноября, вылетел с рабочим визитом в Оман и продолжает большую командировку по югу планеты. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Большая командировка продолжается. Следующая остановка — Маскат. Первый направился с рабочим визитом в Оман», — сказано в сообщении.

В телеграм-канале отметили, что запланированы переговоры президента Беларуси с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Взаимодействие Беларуси и Омана в последнее время значительно активизировалось, в том числе и благодаря состоявшему ранее обмену визитов.

Перспективные направления сотрудничества, которые были определены в момент визита главы государства в Маскат в 2024 года, смогли получить развитие, а также они легли в основу полноценной Дорожной карты. Данный документ был подписан в Минске в момент визита Султана Омана, который состоялся в октябре 2025 года.

Предстоящий визит Александра Лукашенко в Оман даст возможность предметно обсудить практические шаги в развитие уже ранее достигнутых договоренностей, а также реализацию совместных проектов в различных сферах.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как в Беларуси живет экс-президент Кыргызстана Бакиев: «Мы его к вам не отпустим уже».

Тем временем Лукашенко заявил, что западные политики готовятся к войне, и привел факты.

Также Лукашенко сказал, какую проблему нужно решить для великого будущего.

