Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Оман 28 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 28 ноября, вылетел с рабочим визитом в Оман и продолжает большую командировку по югу планеты. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Большая командировка продолжается. Следующая остановка — Маскат. Первый направился с рабочим визитом в Оман», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале отметили, что запланированы переговоры президента Беларуси с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Взаимодействие Беларуси и Омана в последнее время значительно активизировалось, в том числе и благодаря состоявшему ранее обмену визитов.
Перспективные направления сотрудничества, которые были определены в момент визита главы государства в Маскат в 2024 года, смогли получить развитие, а также они легли в основу полноценной Дорожной карты. Данный документ был подписан в Минске в момент визита Султана Омана, который состоялся в октябре 2025 года.
Предстоящий визит Александра Лукашенко в Оман даст возможность предметно обсудить практические шаги в развитие уже ранее достигнутых договоренностей, а также реализацию совместных проектов в различных сферах.
