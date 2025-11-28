Defence24: Польша готовит военные базы к увеличению численности американских войск

Согласно статье, Косиняк-Камыш объявил о том, что Польша закупит у США 200 ракет AIM-120D-3 примерно за 500 млн долларов, чтобы вооружить ими 32 американских многоцелевых истребителя F-35. Их Польша заказала в 2020 году. В 2026 году 11 самолетов будут переброшены в Ласк, где в итоге будут дислоцироваться 16 машин, и столько же самолетов будет базироваться на базе в Свидвине.
Польский министр обороны подчеркнул важность отношений Варшавы и Вашингтона.
Это еще одно важное соглашение с Соединенными Штатами как основой НАТО, основой нашей безопасности. НАТО не существует без США, и НАТО не существует без Европы, включая Польшу.
Косиняк-Камыш сообщил, что в Польше готовят базы к возможному увеличению присутствия американских войск. Он уточнил, что соответствующее задание дано инспектору поддержки Минобороны, который отвечает за обеспечение готовности к расширению американского контингента. По словам министра, меры по подготовке военной инфраструктуры Польша координирует вместе с американскими партнерами.
Инвестируя около 15 тыс. долларов ежегодно в каждого американского солдата, мы создаем самую надежную гарантию безопасности.
В 2022 году экс-президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде объявил, что в Польше будет создано «постоянное присутствие США». Сейчас в стране находится около 10 тыс. американские военнослужащих, в основном на ротационной основе.
По условиям Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве между Польшей и США (EDCA), в состав американского контингента включены боевые подразделения (бронетанковая бригадная боевая группа и бригада боевой авиации), подразделения материально-техническое обеспечения, системы разведки и управления, а также учтена возможность размещения дополнительных сил в случае возникновения угрозы.