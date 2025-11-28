Defence24: Польша готовит военные базы к увеличению численности американских войск

Согласно статье, Косиняк-Камыш объявил о том, что Польша закупит у США 200 ракет AIM-120D-3 примерно за 500 млн долларов, чтобы вооружить ими 32 американских многоцелевых истребителя F-35. Их Польша заказала в 2020 году. В 2026 году 11 самолетов будут переброшены в Ласк, где в итоге будут дислоцироваться 16 машин, и столько же самолетов будет базироваться на базе в Свидвине.