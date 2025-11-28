Путин заявил, что был бы рад встретиться с Трампом в Будапеште

«Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду тоже этому очень рад и хочу вас поблагодарить за готовность оказать содействие», — сказал Путин в ходе российско-венгерских переговоров.
