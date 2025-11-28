Ричмонд
Путин заявил, что был бы рад встретиться с Трампом в Будапеште

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что был бы рад проведению его встречи с президентом США Дональдом Трампом именно в Будапеште, если стороны об этом договорятся.

Источник: © РИА Новости

«Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду тоже этому очень рад и хочу вас поблагодарить за готовность оказать содействие», — сказал Путин в ходе российско-венгерских переговоров.

