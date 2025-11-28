Ричмонд
Губернатор наградил лучших инвесторов Петербурга

Были награждены компании, внесшие наибольший вклад в развитие города за 2023−2024 годы.

Источник: РИА "Новости"

В Северной столице состоялась торжественная церемония вручения почетного знака «Инвестор года». Губернатор Александр Беглов лично наградил компании, внесшие наибольший вклад в развитие города за 2023−2024 годы. Об этом сообщил портал «Строительный Петербург».

Победители были отобраны конкурсной комиссией в девяти номинациях:

— в сфере сохранения объектов культурного наследия — ООО «Монолит» (проект приспособление объекта культурного наследия «Особняк А. П. Шувалова (Е. А. Воронцовой-Дашковой)» под бутик-отель);

— в социальной сфере — ООО «Сотэкс» (проект создания школ по концессионным соглашениям в Пушкинском, Красносельском и Невском районах Санкт-Петербурга);

— в сфере развития территорий — ЗАО «Балтийская жемчужина» (проект строительства магистрали с северной стороны кварталов 32а-1 и 31а-1 с реконструкцией ул. Адмирала Черокова, а также берегоукрепления Балтийского бульвара);

— в сфере транспортной инфраструктуры — ООО «Магистраль северной столицы» (проект строительства Витебской развязки);

— в сфере потребительского рынка — ООО «Теремок-Кондитерская» (проект развития сети ресторанов домашней кухни «Теремок» в Санкт-Петербурге);

— в сфере промышленности или промышленной инфраструктуры — ООО «Логистическая группа “Адмирал” (проект строительства транспортно-логистического комплекса в Красносельском районе Санкт-Петербурга);

— в сфере культуры и туризма — ООО «Айс» (проект строительства «Север Парк Арены» в Калининском районе Санкт-Петербурга);

— в сфере информационных технологий, образования и науки — АО «Россети Управление имуществом» (проект создания интеллектуальной лаборатории цифровых сетей);

— в сфере спорта — ООО «СКА Арена» (проект реконструкции Петербургского СКК на пр. Юрия Гагарина в целях создания многофункционального спортивно-досугового комплекса).

Александр Беглов отметил, что Петербург укрепляет статус инвестиционного лидера страны. Северная столица в 2024 году установила абсолютный рекорд по инвестициям в основной капитал — 1 трлн 529 млрд рублей. Это на 10,5% больше, чем годом ранее. По итогам 2025 года ожидается на 200 миллиардов больше.

Конкурс на звание «Инвестор года» проводится раз в два года и учитывает практическую реализацию проектов.

