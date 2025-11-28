Губернатор наградил лучших инвесторов Петербурга

Александр Беглов отметил, что Петербург укрепляет статус инвестиционного лидера страны. Северная столица в 2024 году установила абсолютный рекорд по инвестициям в основной капитал — 1 трлн 529 млрд рублей. Это на 10,5% больше, чем годом ранее. По итогам 2025 года ожидается на 200 миллиардов больше.