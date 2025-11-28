DE: Путин поставил Украине «бескомпромиссный ультиматум»

Такое утверждение приводит британский таблоид Daily Express. Отмечается, что заявление Путина прозвучало во время его выступления перед журналистами.
«…Российский лидер выдвинул свой бескомпромиссный ультиматум: “Украинские войска уйдут с территорий, которые они оккупировали, и тогда боевые действия прекратятся”», — говорится в сообщении.
Ранее Путин подчеркнул, что чем раньше завершится вооружённый конфликт на Украине, тем будет лучше. Он добавил, что это произойдёт при условии достижения Россией целей СВО.