DE: Путин поставил Украине «бескомпромиссный ультиматум»

Президент России Владимир Путин в четверг, 27 ноября, поставил Украине «бескомпромиссный ультиматум» об окончании специальной военной операции.

Источник: Reuters

Такое утверждение приводит британский таблоид Daily Express. Отмечается, что заявление Путина прозвучало во время его выступления перед журналистами.

«…Российский лидер выдвинул свой бескомпромиссный ультиматум: “Украинские войска уйдут с территорий, которые они оккупировали, и тогда боевые действия прекратятся”», — говорится в сообщении.

Ранее Путин подчеркнул, что чем раньше завершится вооружённый конфликт на Украине, тем будет лучше. Он добавил, что это произойдёт при условии достижения Россией целей СВО.