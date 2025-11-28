Ричмонд
В Кремле оценили ситуацию на Украине на фоне коррупционного скандала

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ситуация на Украине на фоне разрастающегося коррупционного скандала будет очень тяжелой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с обысками у главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Источник: © РИА Новости

«Ситуация для Украины очень тяжелая», — сказал Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Ранее в пятницу депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко* сообщал, что НАБУ готовится сообщить об обвинении Ермаку.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

