Japan Today: Китай предупредил Японию о «болезненной цене» за вмешательство в тайваньский вопрос

Эти высказывания, согласно статье, прозвучали на фоне самого серьезного дипломатического кризиса между двумя странами за последние годы. Он был вызван тем, что новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ноябре заявила, что потенциальное нападение Китая на Тайвань может спровоцировать военный ответ Токио. Позднее Япония объявила, что разместит зенитно-ракетное подразделение средней дальности на военной базе на острове Йонагуни, расположенном примерно в 110 километрах от восточного побережья Тайваня.