Народно-освободительная армия Китая обладает мощными возможностями и надежными средствами для победы над любым вторгшимся врагом. Если японская сторона осмелится переступить черту хотя бы на полшага и навлечь на себя неприятности, она неизбежно заплатит болезненную цену.
Эти высказывания, согласно статье, прозвучали на фоне самого серьезного дипломатического кризиса между двумя странами за последние годы. Он был вызван тем, что новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ноябре заявила, что потенциальное нападение Китая на Тайвань может спровоцировать военный ответ Токио. Позднее Япония объявила, что разместит зенитно-ракетное подразделение средней дальности на военной базе на острове Йонагуни, расположенном примерно в 110 километрах от восточного побережья Тайваня.
В воскресенье министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми подтвердил, что планы по размещению этого подразделения «неуклонно продвигаются». В ответ Министерство обороны Китая заявило, что решение тайваньского вопроса является делом Китая и не имеет ничего общего с Японией, которая контролировала Тайвань с 1895 года до окончания Второй мировой войны в 1945 году.
Япония не только не смогла глубоко осмыслить свои тяжкие преступления в виде агрессии и колониального господства на Тайване, но и, вопреки мировому мнению, питает иллюзию военного вмешательства в Тайваньском проливе.
Тайвань отвергает территориальные претензии Китая, утверждая, что только народ острова может решать свое будущее. Президент Тайваня Лай Циндэ на этой неделе обнародовал планы потратить дополнительные 40 млрд долларов на оборону в течение ближайших восьми лет. Китай тут же раскритиковал их как пустую трату денег, которая, на его взгляд, только ввергнет Тайвань в катастрофу.