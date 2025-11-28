Песков: мирный план по Украине обсудят с США на следующей неделе

23 ноября в Вашингтоне прошли консультации США и Украины по плану из 28 пунктов, после чего он был сокращен до 19. Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал встречу как «самую продуктивную» за весь период конфликта. Украинские источники утверждали, что стороны согласовали большинство положений, а вопросы европейской интеграции и членства в НАТО по инициативе США решили вынести в отдельный переговорный трек.