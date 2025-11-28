Ричмонд
Guardian: обыски у Ермака будут иметь последствия для украинской политики и мирных переговоров

Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что НАБУ и САП завершили обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. По их итогам ни одному лицу подозрение не объявляли, хотя следственные действия продолжаются. Но рейд антикоррупционных органов в доме главного киевского переговорщика будет иметь огромные последствия для украинской политики и мирных переговоров, считает британская газета The Guardian.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Трудно переоценить значение Ермака для украинской политической системы, пишет издание. Для Владимира Зеленского Ермак сочетает в себе множество ролей: самый близкий и доверенный союзник; сильный политический деятель, контролирующий доступ к президенту; главное контактное лицо для иностранных политиков и главный переговорщик по мирным вопросам.

Ермак — настолько влиятельный человек, что люди, знающие, как работает администрация президента Украины, описывают его отношения с Зеленским как симбиотические.

По данным Guardian, те, кто имел дело с Ермаком как на Украине, так и за ее пределами, оценивают его как безжалостного руководителя, который выступал против альтернативных центров политического влияния в стране и неустанно работал над усилением политической власти. Отмечается, что в украинской элите мало кто положительно относится к Ермаку, хотя многие восхищаются его трудоголизмом и политическими навыками.

Иностранные политики, согласно статье, часто ценили то, что они могут использовать Ермака в качестве посредника для прямой связи с Зеленским.

Однако некоторые находили его неприятным собеседником, а представители администрации Дональда Трампа и вовсе предпочитали иметь дело с главой Совета безопасности Украины Рустемом Умеровым.

До сих пор Зеленский противился призывам отправить Ермака в отставку или хотя бы ограничить его полномочия и власть. Но, если подтвердится, что Ермак участвовал в коррупционных схемах, эти призывы станут еще громче. Хотя с политической точки зрения избавление от Ермака могло бы стать самым разумным шагом Зеленского, многие сомневаются, что он решится на такой шаг.