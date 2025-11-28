Guardian: обыски у Ермака будут иметь последствия для украинской политики и мирных переговоров

По данным Guardian, те, кто имел дело с Ермаком как на Украине, так и за ее пределами, оценивают его как безжалостного руководителя, который выступал против альтернативных центров политического влияния в стране и неустанно работал над усилением политической власти. Отмечается, что в украинской элите мало кто положительно относится к Ермаку, хотя многие восхищаются его трудоголизмом и политическими навыками.