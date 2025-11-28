Guardian: обыски у Ермака будут иметь последствия для украинской политики и мирных переговоров

Трудно переоценить значение Ермака для украинской политической системы, пишет издание. Для Владимира Зеленского Ермак сочетает в себе множество ролей: самый близкий и доверенный союзник; сильный политический деятель, контролирующий доступ к президенту; главное контактное лицо для иностранных политиков и главный переговорщик по мирным вопросам.
По данным Guardian, те, кто имел дело с Ермаком как на Украине, так и за ее пределами, оценивают его как безжалостного руководителя, который выступал против альтернативных центров политического влияния в стране и неустанно работал над усилением политической власти. Отмечается, что в украинской элите мало кто положительно относится к Ермаку, хотя многие восхищаются его трудоголизмом и политическими навыками.
Иностранные политики, согласно статье, часто ценили то, что они могут использовать Ермака в качестве посредника для прямой связи с Зеленским.
До сих пор Зеленский противился призывам отправить Ермака в отставку или хотя бы ограничить его полномочия и власть. Но, если подтвердится, что Ермак участвовал в коррупционных схемах, эти призывы станут еще громче. Хотя с политической точки зрения избавление от Ермака могло бы стать самым разумным шагом Зеленского, многие сомневаются, что он решится на такой шаг.