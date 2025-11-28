Британия подтвердила провал переговоров об оборонном сотрудничестве с Евросоюзом

Речь идет об оборонной программе Security Action for Europe (SAFE), бюджет которой должен составить €150 млрд. Брюссель рассчитывал, что Великобритания внесет в общеевропейский фонд порядка €6,75 млрд. Однако британская сторона сочла эту сумму слишком большой и предложила взнос в размере €82 млн, рассчитывая при этом все же стать участницей программы. Однако это предложение было отвергнуто Брюсселем.