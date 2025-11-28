Ричмонд
Мерца возмутило указание ФРГ от США по миграционной политике

Канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на рекомендацию Госдепартамента США об ужесточении миграционной политики в странах Европы. Глава правительства ФРГ заявил, что германским властям не требуются советы в регуляции миграционных процессов, сообщает «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как пишет «Лента.ру», ранее Госдеп США опубликовал в соцсети X директиву, адресованную чиновникам Белого дома и американским политикам, с призывом потребовать от стран-союзников по НАТО в Европе ужесточить правила приема иностранцев. В ведомстве объяснили, что «массовая миграция» является угрозой западным цивилизациям.

Мерц в ответ заявил, что миграционная политика в ФРГ определяется правительством страны и в ее интересах. «Нам не нужны никакие увещевания извне», — приводит ответ Мерца на инструкцию из Белого дома Der Spiegel.

Кроме Госдепа на проблему мигрантов обратил внимание президент США Дональд Трамп. Он заявил, что планирует поставить на паузу прием иностранцев, приезжающих из стран третьего мира. Политик также пообещал лишить мигрантов льгот и выплат, а также прекратить гражданство иностранцев, чья деятельность угрожает безопасности.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше