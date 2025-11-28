Мерца возмутило указание ФРГ от США по миграционной политике

Как пишет «Лента.ру», ранее Госдеп США опубликовал в соцсети X директиву, адресованную чиновникам Белого дома и американским политикам, с призывом потребовать от стран-союзников по НАТО в Европе ужесточить правила приема иностранцев. В ведомстве объяснили, что «массовая миграция» является угрозой западным цивилизациям.
Мерц в ответ заявил, что миграционная политика в ФРГ определяется правительством страны и в ее интересах. «Нам не нужны никакие увещевания извне», — приводит ответ Мерца на инструкцию из Белого дома Der Spiegel.
Кроме Госдепа на проблему мигрантов обратил внимание президент США Дональд Трамп. Он заявил, что планирует поставить на паузу прием иностранцев, приезжающих из стран третьего мира. Политик также пообещал лишить мигрантов льгот и выплат, а также прекратить гражданство иностранцев, чья деятельность угрожает безопасности.