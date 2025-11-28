Реформа в Молдавии не затронет автономию Гагаузии, заявил вице-премьер

Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Глава Гагаузии назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Решение было оспорено в апелляционной палате.