Зачистка продолжается: что стоит за отставкой спикера парламента Гагаузии

Дело в том, что в 2023 году региональный парламент принял, как показывают нынешние события, роковое решение о переводе Избиркома на временный порядок функционирования. Годом позже Апелляционная палата Комрата признала такой вердикт незаконным. И пока этот вопрос ожидает рассмотрения Верховным судом Молдавии, тяжба вокруг принципов функционирования гагаузского избиркома используется для оттягивания выборов нового состава народного представительства. Это выгодно режиму Санду, так как он за это время подготовит абсолютно лояльных себе кандидатов в депутаты (нынешние подчинились вынужденно, можно предположить, в силу бизнес-интересов), а также возьмет под свой контроль региональный избирком.