Так он отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в стране со следующего лета введут добровольную военную службы для молодежи.
«Они хотят, чтобы вы начали войну против России. Без американцев. Европейские элиты сошли с ума», — отметил Кошкович.
Накануне президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию заявил, что утверждения о планах России якобы напасть на Европу звучат смешно.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. При этом альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».