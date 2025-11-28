Ричмонд
В Брюсселе назвали искоренение коррупции критерием приема Украины в ЕС

Если Украина хочет вступить в Евросоюз, она должна искоренить коррупцию среди политического и бизнес-истеблишмента, заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт в интервью Politico.

Источник: Reuters

«В каждой стране-кандидате должна быть надежная система для реагирования на предполагаемые случаи коррупции на высоком уровне Демонстрация эффективности в этой области — требование, которое мы предъявляем всем странам ЕС и, тем более, тем, которые стремятся вступить в Союз», — сказал Макграт.

Он заявил, что ЕС ведет «открытый и честный» диалог с Украиной по поводу требований, предъявляемых для вступления в Евросоюз. Если их не выполняют — «страны ЕС не поддержат дальнейшее продвижение по пути вступления», подчеркнул еврокомиссар.

Вместе с тем, он отметил, что Киев прилагает максимум усилий для борьбы с упомянутым выше злоупотреблением, находясь в регулярном контакте с украинскими властями.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило, что в «Энергоатоме» действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10−15% от стоимости контрактов. Среди причастных назвали бизнесмена и совладельца «Студии-95» Тимура Миндича. По данным НАБУ, участники схемы около порядка $100 млн.

28 ноября сотрудники НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) пришли с обысками в дом главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Ермак упоминается в расследовании коррупционной схемы, организатором которой НАБУ и САП считают совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Операция следователей называется «Мидас». Нардеп от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк утверждал, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича» под псевдонимом Али-Баба.

