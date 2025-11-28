The Telegraph узнал, что Уиткофф передаст Путину прямое предложение

США готовы признать контроль России над Крымом и другими занятыми российскими войсками территориями, чтобы заключить соглашение о прекращении боевых действий, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.
По информации издания, именно с этой целью американский президент Дональд Трамп направил в Россию своего спецпосланника Стива Уиткоффа. Он, как пишет The Telegraph, должен сделать «прямое предложение» российскому президенту Владимиру Путину. Вместе с Уиткоффом Москву посетит зять Трампа Джаред Кушнер, рассказали источники.
Собеседники The Telegraph полагают, что США согласятся на признание территорий, несмотря на опасения европейских союзников Украины. «Становится все более очевидным, что американцев не волнует позиция Европы. Они говорят, что европейцы могут делать все, что захотят», — сказал один из источников.
Путин заявлял, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей, но «исходя из реалий, которые складываются на земле». Одним из условий для начала мирных переговоров, которые президент обозначил летом 2024 года, был вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В начале августа 2025-го российский президент заявил, что эти условия не изменились.