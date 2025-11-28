The Telegraph узнал, что Уиткофф передаст Путину прямое предложение

Путин заявлял, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей, но «исходя из реалий, которые складываются на земле». Одним из условий для начала мирных переговоров, которые президент обозначил летом 2024 года, был вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В начале августа 2025-го российский президент заявил, что эти условия не изменились.