Министр обороны Румынии после скандала подал в отставку

«Сегодня я подал заявление об отставке с поста министра национальной обороны. Я обсудил этот вопрос с президентом, премьер-министром, председателем партии и некоторыми моими коллегами, я благодарю их за поддержку и доверие», — написал Моштяну на своей странице в соцсети Facebook*.
Он заявил, что не хочет, чтобы обсуждения его профессиональной подготовки и ошибок, сделанных много лет назад, отвлекли руководство страны от работы.
Моштяну принял решение об отставке на фоне скандала, возникшего из-за его резюме, где было указано, что он учился в частном университета Бухареста «Атенеум». После опровержения этой информации со стороны «Атенеума» министр опубликовал фото другого диплома — университета Биотерра, заявив, что изначально была «ошибка». Румынская пресса сообщает, что между версиями резюме и представленным дипломом есть и другие «серьезные несоответствия».
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.