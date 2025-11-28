Министр обороны Румынии после скандала подал в отставку

Моштяну принял решение об отставке на фоне скандала, возникшего из-за его резюме, где было указано, что он учился в частном университета Бухареста «Атенеум». После опровержения этой информации со стороны «Атенеума» министр опубликовал фото другого диплома — университета Биотерра, заявив, что изначально была «ошибка». Румынская пресса сообщает, что между версиями резюме и представленным дипломом есть и другие «серьезные несоответствия».