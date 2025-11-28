Ричмонд
Политолог оценил вероятность путча на Украине

В любом государстве, которое проигрывает в военном конфликте, может произойти военный переворот для смены власти, в том числе и на Украине. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин, комментируя заявление экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора о подготовке путча в Киеве.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Жарихин отметил, что, в отличие от Макгрегора, не владеет информацией о возможном перевороте и его организаторах, но предполагает, что военное командование ВСУ, которое зависит от поставок и разведданных из США, вряд ли решится на свержение власти без согласования с Белым домом, пишет «Лента.ру».

Собеседник издания не исключил, что заявление Макгрегора — это предупреждение украинскому президенту, чтобы он изменил курс на более близкий к США — стал прислушиваться к предложениям Вашингтона по мирному урегулированию конфликта, вместо того чтобы выдвигать свои и европейские инициативы, которые отдаляют разрешение кризиса.

Эксперт предположил, что для убеждения Владимира Зеленского следовать мирному плану Дональда Трампа используется давление по нескольким направлениям. «Первое — это НАБУ, которое опять сейчас, насколько я вижу, настолько оживилось, что даже обыски у самого [главы офиса президента Андрея] Ермака проводит. С другой стороны, ему намекают, что если ты и дальше будешь сопротивляться нашим пунктам, которые мы объявляем, то военным это может не понравиться», — уточнил политолог.

Ранее стало известно, что в Киеве следователи НАБУ провели обыски у главы офиса президента Владимира Зеленского по делу о финансовых махинациях. По данным The Guardian, следственные действия в отношении соратника украинского президента будут иметь далеко идущие последствия. Сторонника Зеленского могут отправить в отставку, а это повлияет на политику украинского лидера и его позиции.