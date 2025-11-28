Политолог оценил вероятность путча на Украине

Эксперт предположил, что для убеждения Владимира Зеленского следовать мирному плану Дональда Трампа используется давление по нескольким направлениям. «Первое — это НАБУ, которое опять сейчас, насколько я вижу, настолько оживилось, что даже обыски у самого [главы офиса президента Андрея] Ермака проводит. С другой стороны, ему намекают, что если ты и дальше будешь сопротивляться нашим пунктам, которые мы объявляем, то военным это может не понравиться», — уточнил политолог.