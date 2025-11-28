Bloomberg: саммит G20 при Трампе на его гольф-курорте в Майами будет проходить строго по приглашениям

Согласно статье, решение о том, кто из членов блока может присутствовать на саммите, не говоря уже о том, чтобы провести мероприятие в своем собственном отеле, является нарушением давно установленного протокола. Но Трамп в среду, когда отказал в приглашении ЮАР на предстоящий саммит, продемонстрировал, что его мало заботят международные соглашения и многосторонний порядок.
Неясно, как США могут обеспечить соблюдение запрета Трампа на участие ЮАР или любой другой страны на встрече в верхах. Bloomberg предполагает, что Госдепартамент США просто не выдаст визы официальным лицам, желающим принять участие в саммите.
Как подчеркнул в четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя решение Трампа по ЮАР, ежегодная встреча G20 — один из самых важных многосторонних форумов в мире и формат, который не следует сокращать.
Бойкотируя саммит в Йоханнесбурге в прошлые выходные, американское правительство неоправданно утратило влияние, в том числе в той части мира, которая приобретает все большее значение.
По мнению Bloomberg, отношение к крупнейшей промышленно развитой экономике Африки и первой африканской стране, принимавшей G20, подчеркивает склонность Трампа использовать глобальное положение США в политических целях.
Такое поведение главы Белого дома может еще больше подорвать позиции Вашингтона в отношениях со странами Глобального Юга и сыграть на руку Китаю, России и другим участникам БРИКС, которых Трамп считает «антиамериканским».
Эта травля крупных незападных государств облегчает задачу Китаю и России по завоеванию более широкой поддержки на Глобальном Юге. Ничто не указывает на то, что Трамп стремится вернуть себе лидирующие позиции на Глобальном Юге.
Хотя в Йоханнесбурге обеспокоены тем, что Вашингтон может попытаться полностью исключить ЮАР из G20, Bloomberg напоминает, что любое изменение членского состава группы потребует консенсуса между странами G20.