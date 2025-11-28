Ричмонд
Bloomberg: саммит G20 при Трампе на его гольф-курорте в Майами будет проходить строго по приглашениям

В 2026 году США будут принимать у себя саммит «Большой двадцатки» (G20), и Дональд Трамп пригласит глав ведущих государств мира на свой частный гольф-курорт в Майами, причем он лично определит список приглашенных. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, решение о том, кто из членов блока может присутствовать на саммите, не говоря уже о том, чтобы провести мероприятие в своем собственном отеле, является нарушением давно установленного протокола. Но Трамп в среду, когда отказал в приглашении ЮАР на предстоящий саммит, продемонстрировал, что его мало заботят международные соглашения и многосторонний порядок.

Эксперты предупреждают, что мероприятия G20 под председательством США «вряд ли будут оформлены или проведены как встречи равных».

Неясно, как США могут обеспечить соблюдение запрета Трампа на участие ЮАР или любой другой страны на встрече в верхах. Bloomberg предполагает, что Госдепартамент США просто не выдаст визы официальным лицам, желающим принять участие в саммите.

Такой шаг Трампа ставит других членов G20 в затруднительное положение: проигнорировать оскорбление Трампа в отношении некоторых лидеров и принять участие в саммите или проявить солидарность с неприглашенными и подвергнуться риску ответного удара Трампа в виде торговых тарифов, технологического эмбарго или чего-то похуже.

Как подчеркнул в четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя решение Трампа по ЮАР, ежегодная встреча G20 — один из самых важных многосторонних форумов в мире и формат, который не следует сокращать.

Бойкотируя саммит в Йоханнесбурге в прошлые выходные, американское правительство неоправданно утратило влияние, в том числе в той части мира, которая приобретает все большее значение.

Фридрих Мерц
канцлер ФРГ

По мнению Bloomberg, отношение к крупнейшей промышленно развитой экономике Африки и первой африканской стране, принимавшей G20, подчеркивает склонность Трампа использовать глобальное положение США в политических целях.

Такое поведение главы Белого дома может еще больше подорвать позиции Вашингтона в отношениях со странами Глобального Юга и сыграть на руку Китаю, России и другим участникам БРИКС, которых Трамп считает «антиамериканским».

Эта травля крупных незападных государств облегчает задачу Китаю и России по завоеванию более широкой поддержки на Глобальном Юге. Ничто не указывает на то, что Трамп стремится вернуть себе лидирующие позиции на Глобальном Юге.

Раджа Мохан
профессор Института американских исследований из Индии

Хотя в Йоханнесбурге обеспокоены тем, что Вашингтон может попытаться полностью исключить ЮАР из G20, Bloomberg напоминает, что любое изменение членского состава группы потребует консенсуса между странами G20.

