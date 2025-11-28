Бундестаг одобрил бюджет, предусматривающий выделение помощи Украине

Первоначально проект бюджета предусматривал помощь Украине в 2026 году в сумме 8,5 миллиарда евро. Однако затем по предложению министерства финансов ФРГ она была увеличена еще на 3 миллиарда евро — до 11,5 миллиардов евро. Эти средства планируется направить на артиллерию, беспилотники, бронетехнику, а также закупку дополнительных систем Patriot.