Бундестаг одобрил бюджет, предусматривающий выделение помощи Украине

За принятие бюджета проголосовали 322 депутата, против высказались 252, воздержавшихся не было.
Первоначально проект бюджета предусматривал помощь Украине в 2026 году в сумме 8,5 миллиарда евро. Однако затем по предложению министерства финансов ФРГ она была увеличена еще на 3 миллиарда евро — до 11,5 миллиардов евро. Эти средства планируется направить на артиллерию, беспилотники, бронетехнику, а также закупку дополнительных систем Patriot.
В целом расходы бюджета ФРГ в 2026 году составят 524,54 миллиарда евро. Это на 21,54 миллиарда евро больше, чем в прошлом году, и одновременно на 4,4% больше по сравнению с первоначальным проектом бюджета.
Документом также предусматриваются бюджетные обязательства на ближайшие три года на общую сумму 449,91 миллиардов евро.
Чистый объем заимствований бюджета должен составить, согласно принятому закону, 97,96 миллиардов евро — примерно на 8 миллиардов евро больше, чем планировалось изначально.