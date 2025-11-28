Путин позвонил мальчику из Красногорска, лишившемуся пальцев из-за СВУ

«Владимир Путин позвонил по телефону Глебу Бровару. Это мальчик, который получил серьезные травмы рук в районе Красногорска, когда поднял купюру с взрывчаткой. Его сегодня выписали из больницы, и Путин пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья», — сказал Песков.