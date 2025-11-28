Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин позвонил мальчику из Красногорска, лишившемуся пальцев из-за СВУ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин позвонил десятилетнему Глебу Бровару, лишившемуся пальцев при взрыве СВУ в Красногорске, и пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Владимир Путин позвонил по телефону Глебу Бровару. Это мальчик, который получил серьезные травмы рук в районе Красногорска, когда поднял купюру с взрывчаткой. Его сегодня выписали из больницы, и Путин пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья», — сказал Песков.

Мальчик поднял замаскированное под подарочную упаковку с 10-рублевой купюрой взрывное устройство вечером 11 ноября у жилого дома. Оно было начинено поражающими элементами, сообщали ТАСС в правоохранительных органах. Мощность СВУ составила 10 г в тротиловом эквиваленте.

Ребенка госпитализировали, в Детском научно-клиническом центре им. Рошаля ему частично пришлось ампутировать пальцы. 28 ноября Бровар был выписан.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше