Путин позвонил мальчику из Красногорска, лишившемуся пальцев из-за СВУ

«Владимир Путин позвонил по телефону Глебу Бровару. Это мальчик, который получил серьезные травмы рук в районе Красногорска, когда поднял купюру с взрывчаткой. Его сегодня выписали из больницы, и Путин пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья», — сказал Песков.
Мальчик поднял замаскированное под подарочную упаковку с 10-рублевой купюрой взрывное устройство вечером 11 ноября у жилого дома. Оно было начинено поражающими элементами, сообщали ТАСС в правоохранительных органах. Мощность СВУ составила 10 г в тротиловом эквиваленте.
Ребенка госпитализировали, в Детском научно-клиническом центре им. Рошаля ему частично пришлось ампутировать пальцы. 28 ноября Бровар был выписан.