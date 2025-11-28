Лавров с иронией сообщил, что продолжает пропадать

«Его отсутствие на Совбезе сразу была подано иноагентами и западными СМИ как опала. Подливают жара и некоторые российские СМИ, акцентируя внимание, что министра иностранных дел не было среди российской делегации в Кремле на встрече Путина и [президента Казахстана Касыма-Жомарта] Токаева. ~Все это — пустые, а то и вредные инсинуации и скачки по верхам айсберга~», — сказал Попов в беседе с Tsargrad.tv.