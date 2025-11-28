Губернатор Юрий Слюсарь поздравил жительниц Ростовской области с Днем матери

В преддверии Дня матери в Ростове-на-Дону провели торжественный прием, на котором чествовали женщин, воспитавших четверых или более детей. В мероприятии принял участие губернатор Юрий Слюсарь.
Глава региона вручил 50 многодетным мамам почетные дипломы «За заслуги в воспитании детей» и отметил вклад родительниц в укрепление семейных ценностей на Дону.
— Дорогие мамы, поздравляю вас с одним из самых теплых и душевных праздников. Мы гордимся вами и вашим самоотверженным родительским трудом, — сказал Юрий Слюсарь.
Напомним, с 2024 года областная награда «За заслуги в воспитании детей» сопровождается выплатой в 100 тысяч рублей. Всего же такими дипломами отметили около 800 женщин.
Также в регионе многое делают для поддержки семей с детьми. Например, кроме уже существующих мер, с 2026 года собираются оказывать помощь будущим мамам-студенткам, планируют поддержку института социальных нянь, а также развитие пунктов проката детских вещей.
На государственном уровне родительский труд женщин отмечают званием «Мать-героиня». Три жительницы Дона удостоены этого высшего звания. Кроме того, 24 семьи региона были награждены орденами и медалями «Родительская слава».