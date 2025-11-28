Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp

Постепенная деградация звонков в WhatsApp началась в августе. В октябре Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении работы мессенджера, объяснив это необходимостью «противодействия преступникам». Сегодня, 28 ноября, российские пользователи вновь сообщили о сбоях в работе WhatsApp. Больше всего жалоб поступило из Москвы, среди них — медленная отправка сообщений, в том числе с фотографиями, видео и аудио.