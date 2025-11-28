Визит американской делегации в Москву ожидается на следующей неделе. По информации The Telegraph, администрация США готова признать контроль России над Крымом и другими территориями под контролем России, чтобы заключить соглашение по Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что признание Вашингтоном Крыма, Донецкой и Луганской областей российской территорией станет одним из ключевых вопросов на переговорах по мирному плану президента США.