Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский уволил Ермака

Президент Украины подписал указ об увольнении главы своего офиса. Ермак занимал эту должность с февраля 2020 года. Утром у него прошли обыски на фоне коррупционного скандала вокруг «Энергоатома».

Источник: AP 2024

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак уволен с должности, следует из опубликованного указа Владимира Зеленского.

«Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя офиса президента Украины», — говорится в указе № 868/2025.

Перед публикацией этого документа Зеленский в видеообращении сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. «Я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию», — сказал президент Украины.

Зеленский также поблагодарил Ермака за то, что Украина всегда была им представлена на переговорах так, как и должно быть. «Всегда это была патриотическая позиция», — отметил глава государства.

Утром 28 ноября к Ермаку пришли с обысками. Его имя упоминалось в расследовании «Мидас» — коррупционной схеме вокруг госконцерна «Энергоатом» (оператор украинских АЭС), организатором которой считают бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича. Он вместе с сообщниками требовал откаты за контракты и пользовался «дружескими отношениями» с главой государства, считают следователи. На фоне скандала ранее были отправлены в отставку министры юстиции и энергетики Герман Галущенко и Светлана Гринчук; украинские депутаты, в том числе от правящей партии «Слуга народа», призывали к отставке Ермака. Ему не сообщили о подозрении после обысков, передавали источники «Интерфакс-Украина» и «РБК-Украина». Миндич успел покинуть страну.

Зеленский поддержал действия антикоррупционных органов и требовал наказать виновных. Он также признался в том, что не знал, «что делается за его спиной», говоря о коррупции.

Ермак возглавлял офис президента Украины с февраля 2020 года. До этого он входил в избирательный штаб Зеленского, а после победы последнего на президентских выборах был его помощником.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше