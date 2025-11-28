Андрей Ермак уволен с должности главы офиса Зеленского

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Андрей Ермак уволен с должности главы офиса Владимира Зеленского, сообщают украинские СМИ.
Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ермака.
The Guardian: обыск у главы офиса Зеленского будет иметь огромные последствия для Украины.
В своем Telegram-канале Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.
Зеленский добавил, что в его офисе, который возглавлял Ермак, произойдет перезагрузка. «Завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить этот институт», — сказал он.
10 ноября НАБУ и САП начали операцию, направленную на раскрытие масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики. В центре этой схемы оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. 17 ноября появилась информация о том, что Андрей Ермак также может фигурировать на записях, сделанных в квартире Миндича. Раскрытие коррупционных схем в ближайшем окружении Зеленского привело к серьезному кризису в Верховной раде Украины.
28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака. По информации СМИ, Ермак фигурирует в материалах громкого коррупционного дела бизнесмена Тимура Миндича. -0-