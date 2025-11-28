Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цель Венгрии на переговорах в Москве выполнена, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 28 ноя — РИА Новости. Цель венгерской делегации на переговорах в Москве выполнена, поскольку удалось гарантировать энергоснабжение Венгрии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Источник: © РИА Новости

«Мы достигли того, зачем приезжали. Мы приезжали, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии. И я рад сообщить, что все в порядке», — сказал Сийярто в видеообращении с Манежной площади, опубликованном в соцсети Facebook*.

По его словам, российская сторона заверила, что «выполняет контрактные обязательства по поставкам, согласованные объёмы природного газа и нефти поступают в Венгрию по графику, нефтепровод “Дружба” и газопровод “Турецкий поток” работают без перебоев».

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше