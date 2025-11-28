«Это цинично». Беларусь потребовала от Литвы информацию о ЧП на Игналинской АЭС

Как подчеркнул пресс-секретарь МИД Руслан Варанков, на вечер 28 ноября Минск еще не получал от литовской стороны официального уведомления об инциденте на Игналинской АЭС. Он указал, что тем самым игнорируются действующие межправительственные соглашения, а также договоры между регуляторами обеих стран в области безопасности и по линии органов по ЧС об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией о ядерных установках и ядерной деятельности.