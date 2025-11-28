«Это цинично». Беларусь потребовала от Литвы информацию о ЧП на Игналинской АЭС

В Министерстве иностранных дел сообщили, что Беларусь хочет получить от Литвы полную информацию об инциденте, произошедшем на Игналинской АЭС, пишет БелТА.
Как подчеркнул пресс-секретарь МИД Руслан Варанков, на вечер 28 ноября Минск еще не получал от литовской стороны официального уведомления об инциденте на Игналинской АЭС. Он указал, что тем самым игнорируются действующие межправительственные соглашения, а также договоры между регуляторами обеих стран в области безопасности и по линии органов по ЧС об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией о ядерных установках и ядерной деятельности.
— До настоящего времени не получена официальная информация о данном инциденте, — подчеркнул представитель дипведомства.
Подобную позицию Вильнюса Варанков назвал красноречивым примером классических двойных стандартов, а также полным отсутствием ответственности. Еще он указал на циничность подобных действий.
— Факт отсутствия официальной информации (от литовской стороны. — Ред.) выглядит особенно циничным на фоне постоянных требований Литвы о так называемой прозрачности в отношении Белорусской АЭС, — заметил он.
Еще представитель МИД рассказал, что МЧС Беларуси в свою очередь, как того предписывают двусторонние обязательства, оперативно предложило литовским коллегам необходимую помощь. Но ответа от Литвы не последовало.
— Литовская сторона демонстрирует системное пренебрежение своими международными обязательствами, — констатировал пресс-секретарь МИД.
Резюмируя, Варанков подчеркнул, что Беларусь хочет получить от Литвы полную информацию о ЧП на Игналинской АЭС.
— Мы требуем от Литвы немедленного предоставления полных данных об инциденте на Игналинской АЭС и в целом строгого соблюдения всех взятых на себя обязательств, — подытожил дипломат.
Напомним, СМИ сообщали, что 25 ноября на первичном комплексе переработки радиоактивных отходов Игналинской АЭС произошел пожар. Предположительно, инцидент связан с работами по дезактивации радиоактивных отходов в дробеструйной установке.
К слову, ранее, когда президент Беларуси Александр Лукашенко рассказывал, отчего сейчас «визжат и верещат» литовцы, он также затрагивал тему Игналинской АЭС. Тогда белорусский лидер сказал, что закрытие Игналинской АЭС было еще одним решением, которое навредило Литве.
