На Украине заявили о «потере контроля» Зеленского из-за отставки Ермака

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский потеряет политический контроль из-за отставки главы его офиса, пишет украинское издание «Страна.ua».

Источник: Reuters

«Отставка Ермака приведет к потере контроля Зеленского над парламентским большинством и правительством, а также к потере политического контроля над Офисом генпрокурора, СБУ и ГБР (именно Ермак координировал политическую часть работы этих структур, в том числе и против НАБУ)», — говорится в материале.

Кроме того, издание отметило, что руководство фракции «Слуга народа» может перехватить контроль в парламенте. Также высказываются предположения о том, что «антизеленская коалиция» может расколоть партию и сформировать новое большинство посредством вынесения вотума недоверия Кабинету министров".

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании «Энергоатом», а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и «кошельком» Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми иностранной валютой, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности «Энергоатома» Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он якобы не знал, что происходит за его спиной.

НАБУ 28 ноября подтвердило проведение обысков у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Позднее Зеленский сообщил о том, что глава его офиса написал заявление об отставке.

