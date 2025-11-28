Ранее в Совете Федерации ответили, что кризис на Украине используется НАТО для продолжения противостояния с Россией. Североатлантический альянс давно рассматривает украинский кризис как инструмент для реализации своих стратегических задач. По его словам, НАТО демонстрирует нежелание идти на договорённости по урегулированию, поскольку сохранение напряжённости отвечает интересам отдельных политических сил и структур в странах Евросоюза.