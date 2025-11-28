«Наивно полагает»: МИД России указал на ошибку Зеленского в связи с увольнением Ермака

«Зеленский всё ещё наивно полагает, что, сдавая своих подельников, он может выплыть сам или хотя бы выиграть время для договорённостей о своих личных перспективах», — отметил Мирошник в своём Telegram-канале.
Напомним, что Владимир Зеленский подписал указ об отставке Ермака — многолетнего руководителя ОП и ключевой фигуры в его окружении. Сегодня, 28 ноября, детективы НАБУ нагрянули с обысками к Ермаку. Они считают, что он связан с делом бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, относительно хищений в области энергетики. Теперь Ермаку могут предъявить обвинение.
