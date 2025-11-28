Ричмонд
«Наивно полагает»: МИД России указал на ошибку Зеленского в связи с увольнением Ермака

Российский МИД отреагировал на отставку главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Посол по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что глава киевского режима наивно рассчитывает, будто сможет спастись, сдавая своих ближайших соратников.

Источник: Life.ru

«Зеленский всё ещё наивно полагает, что, сдавая своих подельников, он может выплыть сам или хотя бы выиграть время для договорённостей о своих личных перспективах», — отметил Мирошник в своём Telegram-канале.

Напомним, что Владимир Зеленский подписал указ об отставке Ермака — многолетнего руководителя ОП и ключевой фигуры в его окружении. Сегодня, 28 ноября, детективы НАБУ нагрянули с обысками к Ермаку. Они считают, что он связан с делом бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, относительно хищений в области энергетики. Теперь Ермаку могут предъявить обвинение.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

