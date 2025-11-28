Олейник: после отставки Ермака ждет арест и браслет на ноге

На фоне коррупционного скандала, обысков, проведённых НАБУ, следующим этапом в жизни уже бывшего главы ОП Андрея Ермака может стать арест и ограничительный браслет на ногу. Таким прогнозом с aif.ru поделился экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
«Что касается Ермака, то его, скорее всего ждет ждет содержание под стражей с залогом. Причем большим залогом, думаю, может сотня, две сотни миллионов гривен. Никто по этому делу не сидит, за всех внесли залог, так что и за него заплатят, эта шайка имеет общак. Ему наденут браслет на ногу, и ограничат передвижение. Вряд ли ему разрешат забрать паспорт и езжать за пределы Украины», — рассказал Олейник.
По мнению собеседника издания, шансы дожить до суда у Ермака достаточно низкие, поскольку он обладает информацией не только о Зеленском, но и зарубежных партнерах, «потому что он реально вел контроль и учет, кому и сколько попадало отката».
В начале ноября 2025 года на Украине произошел крупнейший коррупционный скандал. В ходе масштабной операции сотрудники НАБУ изъяли крупные суммы валюты и задержаны участники преступной группы. Фигурантами громкого дела стали бизнесмен Тимур Миндич, бывший вице-премьер Алексей Чернышов, экс-министры и представители «Энергоатома».