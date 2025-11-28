Ричмонд
Мирошник: Зеленский сдал Ермака, надеясь выиграть время для себя

Президент Украины Владимир Зеленский решил «сдать» главу своего офиса Андрея Ермака, надеясь выиграть время для того, чтобы договориться о собственных перспективах. Об этом в пятницу, 28 ноября, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

— Молниеносная отставка Ермака, еще и по его личному заявлению, лишь подтверждает, что у НАБУ более чем достаточно доказательств коррупционных деяний главы офиса Зеленского, — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Зеленский ранее заявил, что Андрей Ермак написал заявление об уходе в отставку, решив покинуть должность после того, как украинские антикоррупционные ведомства пришли к нему с обыском. Позже президент подписал указ о снятии главы его офиса с должности.

У Ермака 28 ноября прошли обыски. Он упоминается в деле о коррупции в «Энергоатоме» и фигурирует в деле Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского. НАБУ еще летом хотело начать расследование в отношении Ермака и требовало его отставки, но Зеленский запретил это делать. Чем Ермак важен для Украины и к чему могут привести обыски, разбиралась «Вечерняя Москва».

