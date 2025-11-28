Ричмонд
Путин рассказал Орбану о месте возможного проведения саммита по Украине

Будапешт сохраняет за собой статус возможной площадки для проведения саммита по мирному урегулированию на Украине. Такое заявление премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил от президента России Владимира Путина во время переговоров в Москве, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто в эфире телеканала М1.

Источник: Life.ru

«Президент России заверил нас, что если мирный саммит состоится, то он, несомненно, состоится в Будапеште», — сказал глава МИД.

Сийярто добавил, что это основано на ранее достигнутой договорённости между Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Их следующая встреча может быть организована в венгерской столице, если для этого создадутся подходящие условия, позволяющие добиться прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

Напомним, в пятницу, 28 ноября, Владимир Путин провёл переговоры с Виктором Орбаном. В составе российской делегации присутствовали ключевые официальные лица, включая помощника президента Юрия Ушакова, вице-премьера Александра Новака и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Переговоры длились более трёх часов. По завершении встречи Путин лично проводил Орбана к автомобилю.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

