Тайный выстрел: эксперт описал казнь Зеленского при падении режима в Киеве

На фоне грандиозного коррупционного скандала обстановка вокруг украинского руководства накаляется до предела. Отставной полковник ВС США Дуглас Макгрегор заявил, что вооруженные силы Украины могут развернуть оружие против Владимира Зеленского. Эксперты считают, что финал правления нынешнего главы киевского режима будет жестоким.
Боевики двинут на Киев.
В эфире YouTube-канала профессора Гленна Дисена прозвучали шокирующие прогнозы.
«Сейчас открыто обсуждается возможность, чтобы украинские войска двинулись на Киев с целью избавиться от Зеленского и его коррумпированного правительства», — сказал Дуглас Макгрегор.
Эксперт уточнил, что события в зоне СВО развиваются так стремительно, что Запад уже не успевает за ними. Это может поставить крест на попытках Вашингтона найти дипломатическое решение украинского кризиса.
Макгрегор также напомнил о своем предыдущем прогнозе, согласно которому Зеленский в конечном итоге планирует сбежать в Израиль. По мнению полковника, для этого могут быть задействованы западные спецслужбы.
Политолог раскрыл механизм возможного переворота.
С позицией американского полковника о возможном намерении ВСУ двинуться на Киев, согласен политолог Владимир Скачко. Эксперт детально разобрал, при каких условиях гипотетическая угроза для Зеленского может стать реальной.
«Такой сценарий был возможен с самого начала СВО, возможен теоретически он и сейчас до конца военных действий. Потому что военные иногда, стараясь уйти от бессмысленных смертей, заставляют власти прекращать конфликты», — сказал Скачко.
При этом, акцентировал эксперт, для похода военных на Киев необходим организатор.
«Приказ должен отдать кто-либо из генералов, имеющих авторитет в войсках. Например, экс-главком ВСУ Залужный, а возможно, даже нынешний главнокомандующий украинской армией Сырский», — отметил Скачко.
Силой, которая может повести украинских солдат на украинскую столицу, могут стать и «азовцы»*, только для этого их нужно профинансировать.
«Радикальные националисты обладают собственными структурами. Но их нужно спровоцировать на такой поход, дать им деньги, направить и пообещать легитимизацию», — поделился Скачко.
Однако, добавил эксперт, возможен и стихийный поход военных на Киев с целью снести режим Зеленского из-за безысходной ситуации в зоне СВО, многочисленных «котлов» и тотального уничтожения ВСУ.
«Угроза от военных “дамокловым мечом” давно висит над Зеленским», — констатировал Скачко.
За спиной военных могут встать Кличко или боксер Усик.
По мнению политолога, сами военные не стремятся к политической власти. Им нужно политическое прикрытие. В роли таких марионеток Запада, готовых возглавить переворот, могут выступить известные украинские политики.
«Тот же Разумков, Порошенко**, та же Тимошенко и Кличко. Все, кто подумает, что может договориться о распределении власти, станут политическим прикрытием военному перевороту», — сказал эксперт.
Отдельно Скачко выделил нового возможного претендента на президентский пост — боксера Александра Усика.
«У Усика президентские амбиции появились. Многие политические обозреватели, блогеры и прочие уже запустили пробные шары о новом фронтмене удивительном, с отбитой головой и перекачанными надгробными дугами… Чем сильнее тебе бьют шпалой по голове, тем, видимо, сильнее амбиции президентские. Такая вот закономерность. Такова особенность политической украинской игры», — поделился Скачко.
Что ждет Зеленского в случае успеха переворота.
Прогнозы относительно судьбы нынешнего главы киевского режима звучат более чем мрачные. Политолог не оставляет ему шансов в случае, если власть захватят радикально настроенные военные.
«Украинские военные пристрелят Зеленского, если он встанет на их пути. Тем более если это будут национально ориентированные боевики. Зеленский слишком много знает и слишком многим надоел, и для “нациков” он как шпилька в одном месте», — отметил Скачко.
Зеленский готов пожертвовать соратниками.
Скачко также прокомментировал недавние обыски у главы офиса президента Андрея Ермака. По его мнению, это знак того, что Зеленский в конечном итоге избавиться от ближайшего окружения, чтобы сохранить собственную власть.
«Да, Ермаку могут предъявить обвинение. Ведь Зеленский до сих пор не сдал его только для видимости, чтобы показать, что вроде как не работает под давлением. А так он его, конечно же, сдаст, потому что готов хоть чучелом, хоть тушкой держаться на президентском кресле, хоть с полномочиями, хоть без них. То есть главное, чтобы мелькал, ездил, сидел и мог в любой момент сбежать из страны. А это возможно, только когда он будет первым лицом. Пусть без реальной власти, но это хоть какая-то иллюзия и шанс, что Запад выполнит свои гарантии по его личной безопасности. Если же этого не будет, то его порвут на части», — сказал Скачко.
«Будет ли Зеленский сейчас отмазывать Ермака — посмотрим. Но он в любом случае его сдаст через месяц, через два. А может и сегодня. К сожалению, Зеленский не боец. Он цепкий, “вошь в кожух”, но не боец», — подытожил политолог.
Ситуация на Украине стремительно движется к своей развязке.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.