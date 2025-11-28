Тайный выстрел: эксперт описал казнь Зеленского при падении режима в Киеве

«Да, Ермаку могут предъявить обвинение. Ведь Зеленский до сих пор не сдал его только для видимости, чтобы показать, что вроде как не работает под давлением. А так он его, конечно же, сдаст, потому что готов хоть чучелом, хоть тушкой держаться на президентском кресле, хоть с полномочиями, хоть без них. То есть главное, чтобы мелькал, ездил, сидел и мог в любой момент сбежать из страны. А это возможно, только когда он будет первым лицом. Пусть без реальной власти, но это хоть какая-то иллюзия и шанс, что Запад выполнит свои гарантии по его личной безопасности. Если же этого не будет, то его порвут на части», — сказал Скачко.