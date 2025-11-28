Владимир Зеленский освободил от должности руководителя своего офиса Андрея Ермака, поскольку иначе «цепочки доказательств его коррупционных деяний» дотянулись бы до него самого, сказал посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, которого цитирует РИА «Новости».
Мирошник сказал, что Зеленский предпочел «моментально рубить концы и сдавать ближайших соратников», поскольку он является «центром коррупционной системы, выстроенной в рамках киевского режима».
Зеленский, по мнению Мирошника, своими действиями лишь отсрочил время, когда «к нему придут».
Читайте материал «Путин посетит Индию».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.