«Рубит концы и сдает соратников»: Мирошник объяснил решение Зеленского

Владимир Зеленский освободил от должности руководителя своего офиса Андрея Ермака, поскольку иначе «цепочки доказательств его коррупционных деяний» дотянулись бы до него самого, сказал посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, которого цитирует РИА «Новости».