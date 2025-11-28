Ричмонд
В Госдуму внесли законопроект об укреплении военного сотрудничества РФ с Индией

В Госдуму внесли законопроект, упрощающий взаимные визиты войск России и Индии.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуму внесен законопроект о ратификации военного соглашения с Индией, упрощающего взаимные визиты войск, кораблей и самолетов. Документ, разработанный российским правительством, определяет порядок совместных действий, сообщается в базе данных нижней палаты парламента.

Соглашение было подписано в Москве 18 февраля 2025 года. Его цель — установить четкие правила для военного сотрудничества.

В пояснительной записке указано, что документ регулирует проведение совместных учений, оказание гуманитарной помощи и ликвидацию последствий ЧС. Также он упрощает заход военных кораблей в порты и использование воздушного пространства.

Ратификация соглашения укрепит военное сотрудничество между Москвой и Дели. Он устанавливает уведомительный порядок для взаимодействия флотов и авиации двух стран.

Ранее стало известно, что Россия и Индия планируют договориться об отмене виз для туристических групп. В МИД уточнили, что по этому вопросу осталось решить лишь несколько технических нюансов.