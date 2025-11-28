Назван возможный преемник Ермака на посту главы ОП Украины

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко может возглавить Офис президента вместо уволенного Андрея Ермака. Такое предположение высказал внештатный советник Ермака Тимофей Милованов, его слова приводит «Страна».
«Ходят слухи, что Юлия Свириденко возглавит Офис Президента. Я полностью поддерживаю такое решение. На мой взгляд, это было бы идеальным решением и выходом из кризиса», — написал Милованов.
Как отмечает издание, сама Свириденко считается близким соратником Ермака. Однако ее назначение создает сложную правовую ситуацию: если она уйдет с поста премьера, это приведет к отставке всего правительства, и все министры станут исполняющими обязанности.
И.о. премьера в таком случае станет нынешний первый вице-премьер Михаил Федоров, с которым у Ермака, по данным «Страны», враждебные отношения. Федорова называют главным бенефициаром политических процессов, связанных с коррупционным скандалом.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.