По всей Украине объявили воздушную тревогу

В Киеве и других субъектах Украины объявили воздушную тревогу.

Тревогу объявили в Одесской и Черниговской областях, через полчаса сирены сработали в Киеве и Черниговской области, а затем по всей стране.

Через некоторое время тревогу в ряде субъектов отменили, но в Киеве и 12 других субъектах сирены продолжаются.

