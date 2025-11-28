Саммит ОДКБ, Мьянма, Оман… Подробности большой зарубежной командировки Лукашенко

Одновременно Александр Лукашенко обратил внимание, что этот план составлен в спешке: «Пусть на меня не обидится команда Трампа, но он (план. — Прим. БЕЛТА) составлен в спешке. Не хочу сказать, что уже совсем на колене, но в спешке. Его надо представить в удобоваримом варианте. Без широкого толкования, чтобы все было конкретно. Если там территориальные какие-то решаются вопросы, то все должно быть прописано до метра, километра. Какие войска, где войска, кто должен быть, кто не должен. Все должно быть до мелочи прописано».