Саммит ОДКБ, Мьянма, Оман… Подробности большой зарубежной командировки Лукашенко

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко с 26 ноября находится в большой зарубежной командировке. География визитов охватывает Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Северную Африку, сообщает БЕЛТА.
ГЛАВНОЕ ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА НА САММИТЕ ОДКБ КАК ПРОШЕЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В МЬЯНМУ? ЧТО В ПОВЕСТКЕ ВИЗИТА В ОМАН, КУДА УЖЕ ПРИБЫЛ ПРЕЗИДЕНТ?
Первой страной в маршруте был Кыргызстан, где Александр Лукашенко принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). После этого глава государства впервые посетил с официальным визитом Мьянму, где провел насыщенные переговоры на высшем уровне.
Далее в графике — рабочий визит в Оман. С этой страной за последнее время значительно активизировался диалог. Недавно в Минске принимали Султана Омана, и теперь предстоит сделать новые шаги в развитии отношений. Переговоры еще впереди, и БЕЛТА обязательно напишет о всех подробностях.
На этом, очевидно, большая командировка не завершится. В регионе Северной Африки находится Алжир. И недавно Александр Лукашенко говорил о намерении совершить визит в эту страну.
ГЛАВНОЕ ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА НА САММИТЕ ОДКБ.
О тектонических сдвигах в международных отношениях О востребованности ОДКБ и актуальных угрозах О плане Трампа и поддержке усилий по достижению мира в Украине.
Основной день международного форума был 27 ноября, но лидеры встретились в неформальной обстановке еще накануне вечером на территории государственной резиденции «Ала-Арча». Она расположена в одноименном национальном парке, известном своей живописной природой — идеальное место, чтобы в располагающей обстановке обсудить любые актуальные вопросы.
Там же прошла отдельная встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Говорили о двусторонней повестке и, конечно, об Украине и перспективах мирного урегулирования.
Непосредственно сам саммит на следующий день пошел в административном здании «Ынтымак ордо». Это новый архитектурный символ Кыргызстана. Название имеет глубокое значение. «Ынтымак» означает «мир, дружба и единство», а «ордо» — это место и центр, где принимаются и реализуются стратегически важные решения, определяющие будущее страны.
Действительно, так или иначе все принятые по итогам саммита решения были ориентированы в будущее. А так как ОДКБ — организация военно-политическая (а значит, с дисциплиной у сторон все в полном порядке), то и все утверждаемые главами государств документы были заранее тщательно проработаны. И даже заморозившая свое участие в организации Армения, хоть и заочно, но как бы не возражала против принятых решений. А общий пакет внушительный — порядка двух десятков, и не обо всех по понятным причинам стоит рассказывать.
Основной итоговый документ саммита — декларация глав государств. В ней зафиксированы консолидированные подходы сторон по актуальным вопросам. В числе договоренностей, формирующих архитектуру коллективной безопасности на ближайшую перспективу, — антинаркотическая стратегия государств — членов ОДКБ на 2026−2030 годы и план развития военного сотрудничества на аналогичный период.
Председательство в организации от Кыргызстана на следующий год переходит к России. А еще в ОДКБ новое главное лицо — на следующий трехлетний период генеральным секретарем назначен представитель Кыргызстана Таалатбек Масадыков.
Путин назвал приоритеты ОДКБ в период председательства России.
В плане формальных итогов подобных саммитов, как правило, особой интриги не возникает. Для журналистов же поводы для обсуждения и ярких заголовков дают выступления лидеров стран. Особенно, если речь идет об Александре Лукашенко, который за словом в карман никогда не лезет, а говорит конкретно и без обиняков. Так было и в этот раз.
О тектонических сдвигах в международных отношениях.
Глава государства в своем выступлении констатировал, что многосторонние механизмы контроля над вооружениями либо полностью разрушены, либо утратили свою эффективность из-за конфронтации и отсутствия доверия.
Лукашенко на саммите ОДКБ заявил о тектонических сдвигах в международных отношениях.
«По периметру границ ОДКБ нарастают военные риски и угрозы, особенно на западном фланге организации, где, казалось бы, должна сохраняться адекватная и стабильная ситуация. Обстановка похожа на осажденную крепость, в которой сегодня живет Беларусь», — сказал Президент.
Лукашенко: западные политики целенаправленно готовятся к войне.
Европейские страны, заявил Александр Лукашенко, фактически переводят свою экономику на военные рельсы, а еще продолжают поставлять оружие в Украину, которое впоследствии растекается по всему миру.
«Западные политики целенаправленно готовятся к войне. Не мы, Владимир Владимирович (Президент России Владимир Путин. — Прим. БЕЛТА), готовимся к войне, а по всем фактам — они», — сделал вывод глава государства.
А еще там же, на Западе, активно проповедуют политику изоляции и разделительных линий.
Лукашенко заявил о необходимости реакции в ОДКБ на милитаризацию в Европе.
В противовес такой политике Беларусь выступает за честный и открытый диалог, что подтверждает растущая популярность Минской международной конференции по евразийской безопасности. «ОБСЕ не работает. Давно можно было собраться главам государств и поговорить на эту тему. Но кому-то не хочется», — заметил белорусский лидер.
О востребованности ОДКБ и актуальных угрозах.
В перечисленной выше ситуации ценность ОДКБ не только сохраняется, но и растет. Организация нужна, уверен Александр Лукашенко, отметив, что ее следует постоянно адаптировать под меняющиеся вызовы и угрозы безопасности. «С военным компонентом, антикризисным инструментарием, борьбой с терроризмом и наркотрафиком у нас, вроде бы, система существует», — отметил Александр Лукашенко.
Хренин: ОДКБ имеет свою силу и не теряет актуальности.
Вместе с тем имеется ряд вызовов и угроз как военного, так и невоенного характера, требующих особого внимания и реагирования по линии ОДКБ уже сейчас.
«Это искусственный интеллект; беспилотные летательные аппараты и смертоносные автономные боевые системы, обладающие алгоритмами к самообучению; кибертерроризм; обеспечение безопасности жизненно важных объектов энергетической инфраструктуры, в первую очередь АЭС и гидроэлектростанций; наконец, проблема закрытия границ для перемещения товаров и людей. Эти вопросы касаются всех государств — членов ОДКБ», — подчеркнул Президент.
Вольфович рассказал о планах обсудить на уровне Президента Беларуси развитие ИИ.
Развивается также сотрудничество в сфере кибербезопасности.
Крайне важным Александр Лукашенко считает начало работы по дальнейшему совершенствованию концептуальных документов организации.
О плане Трампа и поддержке усилий по достижению мира в Украине.
О предложенном США мирном плане Президент сказал еще в своем выступлении на саммите ОДКБ, выразив и свою позицию, и позицию коллег. «Мы поддерживаем усилия Владимира Путина, Российской Федерации в реагировании на предложение США по миру и мирному договору в Украине. Очень надеемся, что это произойдет», — сказал он. — Если американцы себя поведут как дипломаты и настоящие юристы, этот договор будет согласован. Поскольку уже основные моменты согласованы«, — заявил белорусский лидер».
Лукашенко поддержал усилия РФ в реагировании на предложение США по миру в Украине.
Александр Лукашенко при этом обратил внимание на то, что мяч сейчас на украинской стороне, а вот ряду сил в Европе надо отказаться от конфронтации. «Думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор. В противном случае потеряет страну полностью», — сказал Президент.
Более подробно данную тему глава белорусского государства прокомментировал по просьбе журналистов.
Глава государства рассказал, что накануне в Бишкеке долго говорил на эту тему с Президентом России. «Я так понимаю, и он, и я видим пока неокончательный вариант и, если можно так сказать, неофициальный вариант. Когда он будет передан по официальным каналам россиянам, тогда можно будет говорить о конкретных каких-то вещах, — заявил белорусский лидер. — Но я сегодня сказал, что план работоспособный. И Владимир Владимирович признает, что это хорошая основа для переговоров».
«План Трампа» по Украине мог быть «планом Обамы». Напоминаем, что Лукашенко предлагал США еще 10 лет назад.
Одновременно Александр Лукашенко обратил внимание, что этот план составлен в спешке: «Пусть на меня не обидится команда Трампа, но он (план. — Прим. БЕЛТА) составлен в спешке. Не хочу сказать, что уже совсем на колене, но в спешке. Его надо представить в удобоваримом варианте. Без широкого толкования, чтобы все было конкретно. Если там территориальные какие-то решаются вопросы, то все должно быть прописано до метра, километра. Какие войска, где войска, кто должен быть, кто не должен. Все должно быть до мелочи прописано».
В целом глава белорусского государства действительно верит, что конфликт в Украине близок к окончанию. «Как никогда верю», — сказал он в ответ на один вопросов.
Вместе с тем Президент заметил: «Это война, и в любой момент может быть непредвиденная ситуация, которая может в целом повернуть обстановку вспять. Война есть война — очень критический момент в жизни любого общества и страны. Поэтому нельзя расслабляться».
«Надо прекратить эту войну. В этой войне боюсь, что не будет победителя. Это катастрофа. Знаете, почему не будет, если вдруг…» — добавил белорусский лидер.
Укрепление коллективной безопасности. Генсек ОДКБ подвел итоги саммита в Бишкеке Вольфович: инициативы Президента Беларуси находят отклик на саммите ОДКБ.
КАК ПРОШЕЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В МЬЯНМУ?
Следующей точкой большой командировки главы государства стала Мьянма. Борт белорусского лидера приземлился в Международном аэропорту Нейпьидо 27 ноября. Воздушную гавань не только украсили государственной символикой Беларуси, но и придали ей национального колорита. Александра Лукашенко приветствовали по-настоящему торжественно: у трапа развернули красную ковровую дорожку, вдоль которой выстроилась рота почетного караула. Главу государства к месту проживания сопроводил внушительный кортеж, который, кроме автомобилей сопровождения, насчитывал по меньшей мере два десятка мотоциклов. Столицу Мьянмы, как и аэропорт, к визиту подготовили основательно: на улицах появились белорусские флаги и баннеры с портретом Александра Лукашенко.
Официальные переговоры Президента Беларуси и исполняющего обязанности Президента Республики Союз Мьянма, председателя Комиссии национальной безопасности и мира Мин Аун Хлайна прошли 28 ноября в Президентском дворце Нейпьидо — официальной резиденции и офисе Президента Мьянмы в столице. Белорусского лидера к месту встречи сопроводил почетный конный эскорт из 54 всадников. Такое в истории протокольной практики Мьянмы встречается впервые, что подчеркивает особый исторический статус визита.
Лукашенко назвал 2025 год историческим для белорусско-мьянманских отношений Лукашенко: в Беларуси есть все, чтобы технологически Мьянма могла подняться на ступень выше Лукашенко: Беларусь открыта к сотрудничеству с Мьянмой без оглядки на внешних игроков.
Историческим в отношениях Беларуси и Мьянмы стал весь этот год, о чем сказал Александр Лукашенко на переговорах с Мин Аун Хлайном в узком составе.
«Это мой первый визит в Мьянму, я искренне этому рад. И поскольку ваш приезд в Беларусь в марте стал первым официальным визитом лидера Мьянмы в нашу страну, то мы можем сказать, что 2025 год является историческим в наших отношениях», — заявил Президент Беларуси.
Мин Аун Хлайн в свою очередь поблагодарил белорусского лидера за визит в Мьянму, что подтверждает высокий уровень доверия и достигнутого взаимодействия между странами. Слова благодарности он также адресовал белорусской стороне за поддержку Мьянмы на международной арене, в том числе на площадке Генассамблеи ООН.
Разговор лидеров двух стран получился предметным. На переговорах в широком составе Александр Лукашенко еще раз заверил Мин Аун Хлайна, что Беларусь готова развивать отношения с Мьянмой в интересах двух стран, без оглядки на внешних игроков.
Мьянма рассчитывает на продвижение экономического сотрудничества с Беларусью после визита Лукашенко Лукашенко подтвердил готовность Беларуси создавать совместные предприятия с Мьянмой Лукашенко обозначил приоритетные направления сотрудничества Беларуси и Мьянмы.
«В Беларуси есть все необходимое для того, чтобы технологически Мьянма могла подняться еще на одну ступень выше. Ваше правительство, ваши министры познакомились с Беларусью. Знаете, что мы можем. Мы развитая машиностроительная страна, у нас развиты промышленность, сельское хозяйство, высокие технологии, образование, здравоохранение», — заявил Президент.
Среди других приоритетных направлений глава белорусского государства выделил науку и военно-промышленный комплекс. И еще раз подчеркнул: закрытых тем в отношениях Беларуси и Мьянмы нет.
«Итог нашей работы в эти дни можно выразить одной формулой: у нас в Беларуси есть все то, что нужно сегодня мьянманскому народу, у вас есть все то, что нужно нам. Мы договорились о том, что в рамках торгово-экономического сотрудничества мы будем обмениваться этими товарами. Еще раз подчеркиваю: нет закрытых тем в нашем сотрудничестве», — добавил глава государства.
Но продажа продукции — это не все, что Беларусь может предложить мьянманским партнерам. Куда важнее технологии и обучение их использованию. Здесь белорусская сторона также готова поделиться всеми своими компетенциями. «Мы готовы не только продавать свою продукцию в Мьянму — мы готовы с вами создавать совместные предприятия по интересующим вас направлениям. И готовить специалистов под те технологии, которые мы передадим», — сказал Президент.
Подводя итоги, Президент отметил, что переговоры на высшем уровне стали неким логическим завершением этого визита, в то время как основные переговоры прошли в рамках белорусско-мьянманского бизнес-форума, который состоялся в Янгоне 27 ноября. Всего же за эти два дня было подписано около 30 документов, главными из которых являются дорожная карта сотрудничества на 2026−2028 годы и соглашение о взаимной отмене виз. Еще одной важной договоренностью лидеров двух стран стало решение повысить статус представительства Мьянмы в Минске до уровня посольства.
Беларусь и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз.
С высокой оценкой итогов этого визита согласился и мьянманский лидер. «Беларусь является самой надежной страной для Мьянмы, и Мьянма точно так же должна стать самой надежной страной для Беларуси, — сказал Мин Аун Хлайн. — Визит главы белорусского государства является первым со времен установления дипломатических отношений между странами. Это является историческим событием. Мы обсудили вопросы, которые касаются ускоренного выполнения предыдущих соглашений, укрепления двусторонних отношений и сотрудничества по многим направлениям, особенно в сферах обороны, сельского хозяйства, промышленности, образования, науки, технологий, здравоохранения, спорта и туризма.».
Официальный визит белорусского лидера завершился насыщенной культурной программой. Александр Лукашенко и Мин Аун Хлайн в Национальном ботаническом саду Нейпьидо высадили канко — цветочное дерево удачи и благополучия — в честь первого в истории визита главы белорусского государства в Мьянму.
Следующей точкой маршрута стал храмовый комплекс Будды Маравиджайя. Центральным объектом храмового комплекса является статуя сидящего Будды высотой более 27 м и весом более 5 тыс. т, вырезанная из цельного куска мрамора. Здесь также находятся пагоды, фонтаны, парк и другие объекты.
Президент Беларуси также принял участие в официальном обеде, организованном лидером Мьянмы. После этого состоялся совместный просмотр лидерами Беларуси и Мьянмы театрального представления традиционных танцев и песен.
ЧТО В ПОВЕСТКЕ ВИЗИТА В ОМАН, КУДА УЖЕ ПРИБЫЛ ПРЕЗИДЕНТ?
Запланированы переговоры главы белорусского государства с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Оман.
Взаимодействие двух стран в последнее время значительно активизировалось, в том числе благодаря состоявшемуся ранее обмену визитами. Перспективные направления сотрудничества, которые были определены в ходе визита Александра Лукашенко в Маскат в 2024 году, получили развитие и легли в основу полноценной дорожной карты, подписанной в Минске во время визита Султана Омана в октябре 2025 года.
Нынешний визит Президента Беларуси в Оман даст возможность предметно обсудить практические шаги в развитие ранее достигнутых договоренностей и реализации совместных проектов в различных сферах. -0-