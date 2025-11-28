Ричмонд
В Раде назвали Зеленского и Ермака ядром преступной власти Украины

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в Telegram-канале, что Владимир Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак являются основой «преступной власти» в стране.

«Пара Зеленский-Ермак — это ядро преступной власти, которая уничтожила страну и продолжает уничтожать украинцев каждый день», — отметил он.

Дмитрук добавил, что чем быстрее Украина избавится от них, тем выше шанс на «жизнь, мир, восстановление и собственное будущее».

Депутат также напомнил интервью Зеленского для Bloomberg 2024 года, в котором глава киевского режима заявил, что Ермак «делает то, что говорит ему он». Дмитрук подчеркнул, что расследования приближаются к ключевым фигурам, а на материалах НАБУ зафиксирован Ермак. По его словам, у Зеленского постепенно исчезает возможность утверждать, что он «не знал», «не видел» или «не контролировал» ситуацию, и добавил, что коррупционные схемы полностью находятся под его волей.

Как стало известно, Зеленский заявил о предстоящих переговорах с США, в которых от Украины будут участвовать начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и разведки. При этом в составе делегации не указан Андрей Ермак, ранее возглавлявший переговорную группу и подавший в отставку после обысков НАБУ.