В Раде назвали Зеленского и Ермака ядром преступной власти Украины

Депутат также напомнил интервью Зеленского для Bloomberg 2024 года, в котором глава киевского режима заявил, что Ермак «делает то, что говорит ему он». Дмитрук подчеркнул, что расследования приближаются к ключевым фигурам, а на материалах НАБУ зафиксирован Ермак. По его словам, у Зеленского постепенно исчезает возможность утверждать, что он «не знал», «не видел» или «не контролировал» ситуацию, и добавил, что коррупционные схемы полностью находятся под его волей.