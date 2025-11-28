Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАБУ имеет достаточно доказательств коррупции Ермака: Мирошник прокомментировал уход главы офиса Зеленского

Мирошник: Зеленский, сдав Ермака, надеется выиграть время для себя.

Источник: Комсомольская правда

Отставка главы офиса Зеленского Андрея Ермака подтверждает, что НАБУ имеет достаточно доказательств коррупции с его участием. Об этом написал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Ранее в пятницу руководитель офиса нелегитимного президента Украины подал в отставку на фоне коррупционного скандала.

«Зеленский все еще наивно полагает, что сдавая своих подельников он может выплыть сам или хотя бы выиграть время для договоренностей о своих личных перспективах», — заявил Мирошник.

Также дипломат считает, что находясь в США, у Ермака больше шансов договориться о своем иммунитете в обмен на располагающую им информацию.

KP.RU писал, что утром 28 ноября НАБУ и САП проводили обыски в доме Андрея Ермака. Политика подозревают в том, что он мог быть соучастником в коррупционном деле.