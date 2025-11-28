Отставка главы офиса Зеленского Андрея Ермака подтверждает, что НАБУ имеет достаточно доказательств коррупции с его участием. Об этом написал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу руководитель офиса нелегитимного президента Украины подал в отставку на фоне коррупционного скандала.
«Зеленский все еще наивно полагает, что сдавая своих подельников он может выплыть сам или хотя бы выиграть время для договоренностей о своих личных перспективах», — заявил Мирошник.
Также дипломат считает, что находясь в США, у Ермака больше шансов договориться о своем иммунитете в обмен на располагающую им информацию.
KP.RU писал, что утром 28 ноября НАБУ и САП проводили обыски в доме Андрея Ермака. Политика подозревают в том, что он мог быть соучастником в коррупционном деле.