Премьер-министр Украины Юлия Свириденко возможно станет новым главой офиса Владимира Зеленского вместо уволенного в пятницу Андрея Ермака. Об этом сообщило украинское издание «Инсайдер».
По данным издания, кандидатуру главы украинского кабмина рассматривают на эту должность, но для этого ей необходимо покинуть пост премьера.
В публикации уточнили, что возможным новым руководителем правительства может стать министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Как писал сайт KP.RU, вечером 28 ноября глава киевского режима сообщил, что руководитель офиса нелегитимного президента Украины подал в отставку.
В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что крах Ермака способен серьезно повлиять на ход конфликта. Издание отметило, что отставка ключевого соратника Зеленского ставит под вопрос политическое будущее самого главу киевского режима. Падение Ермака является судьбоносным событием.