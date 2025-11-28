Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Встреча Путина и Орбана была хорошей и очень содержательной, заявил Песков

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана была хорошей и очень содержательной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Встреча хорошая, очень содержательная», — приводит слова Пескова журналист Life Александр Юнашев.

Встреча Путина с Орбаном завершилась вечером в пятницу, переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше