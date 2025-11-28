Встреча Путина и Орбана была хорошей и очень содержательной, заявил Песков

«Встреча хорошая, очень содержательная», — приводит слова Пескова журналист Life Александр Юнашев.
Встреча Путина с Орбаном завершилась вечером в пятницу, переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа.
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана была хорошей и очень содержательной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Встреча хорошая, очень содержательная», — приводит слова Пескова журналист Life Александр Юнашев.
