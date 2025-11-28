Польша продлила ограничения на полеты вблизи границ с Беларусью и Украиной

Предыдущий срок действия этих ограничений был установлен до 9 декабря 2025 года. «Польское агентство аэронавигационного обслуживания продлило ограничения на свободное использование части польского воздушного пространства до 9 марта 2026 года, обновив зону ограничения вдоль границ с Украиной и Беларусью», — говорится в заявлении ведомства.