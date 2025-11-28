Бундестаг утвердил государственный бюджет ФРГ, согласно которому 11,5 миллиарда евро в следующем году планируется отдать Украине.
Объем помощи оказался рекордным.
Общая планируемая сумма расходов ФРГ за год достигла 524,5 миллиарда евро, по сравнению с предыдущим году рост составил 21,5 миллиарда.
Российские политические деятели неоднократно говорили, что помощь Киеву может затянуть конфликт, но не помешает России добиться целей СВО.
