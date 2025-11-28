Владимир Путин начал встречу с молодыми учеными в Кремле

Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит встречу с участниками V Конгресса молодых ученых в Москве в пятницу, 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и помощник президента РФ, председатель попечительского совета Российского научного фонда (РНФ) Андрей Фурсенко также принимают участие во встрече.
Как отметил глава государства, наука, как и искусство со спортом, должна быть вне политики, она призвана объединять людей.
Цель запуска такого проекта, как Конгресс молодых ученых, по словам Путина, заключалась в создании площадки для свободного общения и обмена мнениями и идеями, а также установлении новых контактов между людьми, которые хотят заниматься наукой.
Ранее KP.RU писал, что Путин провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Беседа президента РФ и главы Венгрии продлилась почти четыре часа.