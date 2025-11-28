Axios: Ермак ушёл в отставку за день до переговоров с командой Трампа

Ранее сообщалось, что антикоррупционные органы Украины проводили обыски у Андрея Ермака в рамках крупного коррупционного дела, что вызвало давление на него и спровоцировало разговоры о возможной отставке. Часть депутатов патрии «Слуги народа» допускала влияние этой ситуации на переговоры Украины. Позднее Зеленский сообщил, что Ермак подал заявление об уходе и подписал указ об его увольнении. МИД России, комментируя отставку, заявил, что Зеленский «наивно полагает», что сможет сохранить свои позиции, «сдавая своих подельников».