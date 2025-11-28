Axios: Ермак ушёл в отставку за день до переговоров с командой Трампа

Отставка главы офиса Зеленского Андрея Ермака произошла за сутки до его предполагаемой поездки в США для переговоров с представителями команды Дональда Трампа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на двух украинских чиновников.
По данным издания, Ермак планировал прибыть в Майами в выходные вместе с несколькими советниками Зеленского. Он должен был провести обсуждения с посланниками Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — по вопросам мирного урегулирования. Цель встреч, как отмечают собеседники Axios, заключалась в выработке взаимопонимания между Киевом и Вашингтоном перед визитом Уиткоффа и Кушнера в Москву.
Подписанный в пятницу указ об увольнении Ермака поставил эти переговоры под вопрос, однако, по словам источников, не повлияет на официальную позицию Украины по завершению конфликта.
Ранее сообщалось, что антикоррупционные органы Украины проводили обыски у Андрея Ермака в рамках крупного коррупционного дела, что вызвало давление на него и спровоцировало разговоры о возможной отставке. Часть депутатов патрии «Слуги народа» допускала влияние этой ситуации на переговоры Украины. Позднее Зеленский сообщил, что Ермак подал заявление об уходе и подписал указ об его увольнении. МИД России, комментируя отставку, заявил, что Зеленский «наивно полагает», что сможет сохранить свои позиции, «сдавая своих подельников».