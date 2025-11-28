Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 28 ноября, Москву в составе делегации посетил венгерский премьер Виктор Орбан, один из немногих в Европе, кто искренне желает завершить конфликт на Украине. В Кремле у него состоялась встреча с российским лидером Владимиром Путиным.