Туск считает фатальной комбинацией отставку Ермака и встречу Орбана с Путиным

Также происходит хаос в переговорах по мирному плану Уиткоффа, отметил Туск.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «фатальной комбинацией» политический кризис на Украине, вызванный отставкой главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне масштабного коррупционного скандала и переговоры в Москве премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента РФ Владимира Путина.

«Орбан навещает Путина, [президент Польши Кароль] Навроцкий — Орбана. Хаос в переговорах по плану [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа и политический кризис в Киеве. Фатальная комбинация», — написал польский глава кабмина.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 28 ноября, Москву в составе делегации посетил венгерский премьер Виктор Орбан, один из немногих в Европе, кто искренне желает завершить конфликт на Украине. В Кремле у него состоялась встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

В свою очередь президент РФ заявил, что у него с премьером Венгрии сложилась такая атмосфера, которая позволяет им откровенно разговаривать, обсуждать любые вопросы и искать решения любых проблем.

А уже вечером на фоне продолжающегося масштабного коррупционного скандала стало известно от главы киевского режима Зеленского об увольнении соратника и главы его офиса Ермака.

